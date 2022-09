Murtaler Gemeinde startet mit Vier-Tage-Woche

Während die Vier-Tage-Arbeitswoche in Betrieben immer beliebter wird, ist sie in Städten und Gemeinden noch eher eine Seltenheit. Doch auch in den Amtshäusern kommt das Thema zunehmend an - etwa in der Obersteiermark.