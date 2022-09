Die Industriekauffrau Janine Hubmann kennt den Produktionsmitarbeiter Christoph Stiegmaier bereits seit ihrer gemeinsamen Schulzeit. Sie haben sich danach aber aus den Augen verloren und erst durch eine Freundin 2019 wieder getroffen. Gleich am nächsten Tag haben sie sich im Schwimmbad ineinander verliebt. Seitdem sind sie unzertrennlich und besiegelten ihre Liebe mit der Hochzeit am 30. April diesen Jahres. Kurz darauf wurde ihr Wunschkind Felix geboren. Die Feier fand nach der Trauung in Zeltweg im Gasthaus Perschler statt. Die Hochzeitsreise holen die Brautleute nach, aber sie genießen die Zeit bei Spaziergängen mit ihrem vier Monate alten Sohn.