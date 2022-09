In wenigen Wochen soll im Ortsteil Fentsch in der Gemeinde St. Marein-Feistritz mit dem Bau einer circa sechs Hektar großen Fotovoltaikanlage begonnen werden - und zwar auf einem Gelände, das bisher als Ackerland genutzt worden ist. Nun kommt Kritik von in der Nähe wohnhaften Gemeindebürgern: Man könne nicht nachvollziehen, warum ein solches Projekt auf fruchtbarem Boden entstehen soll. Man hielte Fotovoltaikanlagen auf verbautem Gebiet oder etwa in Hanglagen für sinnvoller, heißt es. Namentlich wollten die Kritiker nicht genannt werden.