Die Produktionsmitarbeiterin Lisa Mitterbacher lernte den Zerspanungstechniker Patrick Unterwieser vor sieben Jahren über Facebook kennen. Lisa schickte Patrick eine Freundschaftsanfrage, die Patrick sofort annahm. Den nächsten Schritt unternahm dann Patrick, der Lisa gleich anschrieb – jedoch ließ sie ihn drei Tage lang auf eine Antwort warten. Danach allerdings ging alles ganz schnell, die zwei lernten sich kennen und lieben. Bereits im Februar 2016 zogen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung. Danach folgte das große Projekt Hausbau in Spielberg, wo sie nun gemeinsam mit ihren beiden Katzen das Leben genießen. Lisa und Patrick teilen auch ein gemeinsames Hobby: Sie sind beide große Fans der Formel 1 und des Red Bull Racing Teams.

Am 3. September – und damit genau am Tag der Airpower – läuteten nun die Hochzeitsglocken für das Paar: Die standesamtliche Trauung fand in der Heimatgemeinde Spielberg statt, gefeiert wurde mit Familie und Freunden in der Alpeneventhalle in Seckau. "Für uns war es ein sehr emotionaler, wunderschöner Tag mit perfektem Wetter. Und anschließender toller Feier und gutem Essen", freut sich das frisch vermählte Paar. Die Hochzeitsreise führte das Ehepaar nach Italien.