Beschädigte Gegenstände können am Freitag (23. September) zum Altstoffsammelzentrum in der Gewerbestraße 7 in Teufenbach-Katsch gebracht werden. Im Rahmen eines sogenannten "Repair Cafés" versuchen dort Bastler, unter anderem kleine Küchengeräte, Radios, Fahrräder, Möbel, Uhren und Textilien zu reparieren - und zwar gemeinsam mit den Besitzern.