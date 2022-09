Am Samstag, dem 1. Oktober 2022, findet die 22. "ORF-Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich statt. Rund 630 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen öffnen an diesem Abend ihre Tore zu später Stunde. Auch in der Steiermark wartet wieder ein hochwertiges Programm: 82 Museen und Sammlungen laden von 18 bis 1 Uhr zum Erleben von Kunst, Kultur und Wissen ein - all das mit nur einem Ticket. Auch das Murtal ist mit sieben Museen vertreten, im Bezirk Murau kann man ebenfalls ein Museum besuchen. "Das Ticket bekommt man im ersten Museum, in welches man eincheckt", so Manuela Machner, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Murtal. Tickets sind auch im Vorverkauf bei den teilnehmenden Museen zu bekommen. Bahnwärter im Eisenbahnmuseum Knittelfeld spielen, fluoreszierende Steine bei Edelsteine Krampl entdecken, bei einer Taschenlampenführung des Murtal Museum teilnehmen - die Möglichkeiten sind vielfältig.