Am Sonntag (18. September) kommt es im Bezirk Murtal zur vierten Auflage des "Steiraman Styrian X-treme"-Triathlons. Die Teilnehmenden müssen dabei schwimmend 1000 Meter in der Blauen Lagune in St. Margarethen bei Knittelfeld zurücklegen. Danach gilt es, 42 Kilometer und 1100 Höhenmeter mit dem Rad in Richtung Truppenübungsplatz Seetal zu bewältigen. Zum Schluss müssen im Laufschritt 1000 Höhenmeter auf einer Zwölf-Kilometer-Strecke von der Schmelzhütte über den Kreiskogel zurück ins Ziel bei der Winterleitenhütte abgespult werden.