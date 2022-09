Zu Beginn des neuen Schuljahres und der herbstlichen Festsaison ist die Coronalage in den Bezirken Murtal und Murau weitgehend entspannt. Vor allem schwere Erkrankungen sind aktuell selten, wie ein Blick in die regionalen Krankenhäuser zeigt. Am Dienstag (13. September) befanden sich nur fünf positiv auf Corona getestete Personen in den Spitälern des LKH Murtal. Zwei von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt.