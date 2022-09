Kages-Chef in Knittelfeld

"Krisengipfel" zu LKH-Causa: Spezialambulanzen könnten abgezogen werden

Die angespannte (Personal-)Lage in der Abteilung für Innere Medizin am Knittelfelder Spital war am Montag Thema eines "Krisengipfels". Anwesend war unter anderem Kages-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark.