Am Montag (5. September) ist es zu einem schweren Arbeitsunfall in der Gemeinde Neumarkt im Bezirk Murau gekommen. Bei Abbrucharbeiten am ehemaligen Senioren- und Pflegeheim stürzten Bauteile eines zwölf Meter hohen Liftschachtes auf einen Bagger. Der in der Kabine befindliche Baggerfahrer, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Liezen, wurde dabei eingeklemmt.

Nur unter Zuhilfenahme eines zweiten Baggers gelang es der Feuerwehr Neumarkt, den Schwerverletzten aus der Baumaschine zu befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung musste der Betroffene mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen werden.

Schockiert zeigten sich die Einsatzkräfte im Anschluss aber nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch aufgrund des Verhaltens mancher Schaulustiger. Diese seien teils bis auf wenige Meter an die Unfallstelle herangekommen. Aufforderungen, den Unfallort zu verlassen, seien ignoriert worden.