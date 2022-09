"Krisengipfel" und Anfrage an Landesrätin zu LKH-Causa

Personalnot und Bettensperren in der Abteilung für Innere Medizin am Spital in Knittelfeld sorgen für politischen Wirbel: Stadtchef Harald Bergmann (SPÖ) lädt zu einem "Krisengipfel", die KPÖ bringt die Angelegenheit in den Landtag.