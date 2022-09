Herr Gspaltl, Sie waren diese Woche in Judenburg zu Gast, um - gemeinsam mit Verkehrslandesrat Anton Lang - das verbesserte regionale Busangebot zu bewerben. Braucht öffentlicher Verkehr in Zeiten von Klimakrise und hohen Spritpreisen noch immer Werbung?

PETER GSPALTL: Ja, unbedingt. Wir sind draufgekommen, dass es viele Leute gibt, die noch gar nicht wissen, was der öffentliche Verkehr leistet. Man hört oft: Es fährt nichts - dabei kennen so manche nur den Fahrplan nicht richtig. Und Verbesserungen im Angebot, wie es sie seit Ferienbeginn im Verkehrsbündel Aichfeld (das ist im Wesentlichen der Bezirk Murtal, Anm.) gibt, müssen sowieso aktiv kommuniziert werden.