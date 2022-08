Zu einem Pressetermin anlässlich von Investitionsprojekten in der Gemeinde Teufenbach-Katsch luden am Freitag (26. August) SPÖ-Bürgermeisterin Lydia Künstner-Stöckl und der regionale SPÖ-Nationalratsabgeordnete Max Lercher. Das Kernthema: Im Ortsteil Katsch soll ein neuer Gewerbepark entstehen. Zu diesem Zweck hat die Kommune kürzlich ein rund zwei Hektar großes Grundstück erworben. Dieses liegt direkt an der B 96 (Murtal Straße) und grenzt an das Gelände von KLH Massivholz.