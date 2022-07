Murtal Sommer Open Air (Tag eins)

Endlich mitschunkeln und mittanzen, endlich mitsingen und mitfeiern – in der heilen Welt der Volksmusik und des Schlagers. So lautete am Freitag, 29. Juli, das (inoffizielle) Motto im Sportzentrum Zeltweg. Drei Jahre nach der Premiere des „Murtal Sommer Open Air“ und nach diversen coronabedingten Verschiebungen durften sich Musikbegeisterte nun über die Fortsetzung des Schlager- und Volksmusikfestivals freuen.