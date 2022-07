Lebensmittelausgabe: Hilfsstellen stärker auf private Spenden angewiesen

Ob Vinzimarkt, Solidarmarkt oder "Team Österreich Tafel" - Hilfsinitiativen, die Lebensmittel an Bedürftige ausgeben, berichten von wachsender Nachfrage und einem drohenden Mangel an Waren. Auch in der Region werden Spenden benötigt.