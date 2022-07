Rund 60 Patientinnen in der ersten Woche. Zahlreiche weitere Terminvergaben, sodass man bis Ende August "sehr gut ausgelastet" ist. Und schon einige Terminvereinbarungen für Folgeuntersuchungen im kommenden Jahr. So fällt die erste Zwischenbilanz des am 18. Juli eröffneten Gesundheitszentrums in Zeltweg aus, in dem vorerst ausschließlich eine Frauenarzt-Kassenpraxis beheimatet ist.