Ab 16. August werden wieder alle 15 steirischen Impfstraßen ihren Betrieb aufnehmen. Das hat die Landesregierung am Donnerstag (21. Juli) bekannt gegeben.

Für die Region Murtal-Murau heißt das Folgendes: Neben der Impfstraße in Judenburg (im ehemaligen HYPO-Gebäude in der Herrengasse 2), die den ganzen Sommer über geöffnet ist, wird auch jene in Murau (in der Brauerei am Raffaltplatz 17) Mitte August wieder aufsperren. Die Öffnungszeiten aller Impfstraßen sind vorerst dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung für die Schutzimpfung ist nicht notwendig.