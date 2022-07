Aktuell verbindet man Eis ja nicht unbedingt mit Winter, sondern mit einer Erfrischung an heißen Sommertagen. Doch in St. Peter am Kammersberg hat das winterliche Eis in den letzten Tagen zu der einen oder anderen Sorgenfalte geführt. Denn es wurde befürchtet, dass die Murauer "Eishockey-Hochburg" im kommenden Winter ohne Eis dasteht.