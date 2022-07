Rund 160 Personen leben im Ort Turrach in der Gemeinde Stadl-Predlitz. Der durch das gesamte Gebiet fließende Bach hat in den letzten Jahrzehnten schon viele schwere Schäden bei Unwettern mit schweren Regenfällen verursacht. Nicht gerne erinnern sich die Gemeindebewohner etwa an den November 2019, als das gesamte Gemeindegebiet zum Katastrophengebiet erklärt wurde, so Bürgermeister Wolfgang Schlick.



Zuletzt sei man am 28. Juni an einer Katastrophe noch vorbeigeschrammt, sagt der Gemeindechef. Innerhalb eines halben Tages gab es 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, auch die kleineren Bäche entlang des Turrachgrabens verursachten Überflutungen und Vermurungen. Spuren davon sind auch jetzt – fast ein Monat später – noch sichtbar.