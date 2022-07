Der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein – der Steiermark stehen in allen Regionen außergewöhnlich hohe Temperaturen bevor – da ließ am Montag, 18. Juli, die Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim mit einem Facebook-Posting betreffend der Trinkwasserversorgung aufhorchen: "Der Füllstand des Hochbehälters Oberwinden ist aufgrund noch nicht geklärter Umstände derzeit am Minimum angelangt – es kann daher zu Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Die Bevölkerung der Ortsteile Oberwinden, Unterwinden, Katzling, Götzendorf und Thaling wird aufgerufen, den Wasserverbrauch auf das absolut erforderliche Minimum zu reduzieren." Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr baue man an einer Ersatzwasserversorgungskette und suche nach der technischen Ursache für den Defekt. Der Hochbehälter Oberwinden versorgt etwa 400 Personen.