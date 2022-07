Im Bezirk Murau wird pro Jahr ungefähr dreimal so viel "grüner" Strom produziert, wie dort in 365 Tagen verbraucht wird. Eine gute Nachricht in Hinblick auf den Klimaschutz, aber mit einem wesentlichen Schönheitsfehler: In der kalten Jahreszeit kann man sich in der Region trotzdem nicht selbst versorgen, weil gleichzeitig weniger erneuerbare Energie erzeugt und mehr Strom verbraucht wird.