Im Murtal sind bald alle drei Frauenarzt-Kassenstellen besetzt

Ab 18. Juli werden Gynäkologinnen und Gynäkologen der Barmherzigen Brüder Graz in einem neuen Gesundheitszentrum in Zeltweg tätig sein. Ab Oktober wird außerdem die Frauenarzt-Kassenstelle in Judenburg wieder besetzt.