"Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch in Zukunft den Sendertrail und die gesamte Mountainbike Region Murtal weiter ausbauen können. Wir hoffen, dass schon heuer neue Strecken folgen werden“, erklärt Mit-Initiator und Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi sichtlich stolz darüber, was in Judenburg gelungen ist.