Jugendliche täuschten Raub vor, um Verkehrsunfall zu vertuschen

Zwei Teenager aus Neumarkt zeigten Samstagfrüh via Notruf einen Verkehrsunfall an und lösten damit eine Alarmfahndung aus. Die beiden gaben an, von einem unbekannten Mann bedroht und zur Mitfahrt in einem Pkw genötigt worden zu sein.