Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von 31. Mai auf den 1. Juni in der Gemeinde Lobmingtal. Aus nicht näher bekannten Umständen verlor gegen 1.25 Uhr ein Pkw-Lenker auf der L545 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw durchstieß in der Folge einen Holzzaun und kam wenige Meter später im Bereich einer Thujenhecke beziehungsweise bei einem dort befindlichen Betonsockel zu stehen.