"Out of the woods": Im Judenburger Veranstaltungszentrum machten die künftigen Absolventen der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik die Nacht zum Tag.

Ball der BAfEP © Zeiler

Ziel in Sicht: 37 Maturantinnen und Maturanten der BAfEP (Bundes-bildungsanstalt für Elementarpädagogik) Judenburg feierten unter dem Motto "Out of the woods – die Lichtung ist das Ziel" im Judenburger Veranstaltungszentrum.