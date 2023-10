In der Nacht auf Sonntag ereignete sich auf der Glattjoch-Straße in Niederwölz im Bezirk Murau ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 23-jähriger Fußgänger aus dem Murtal kam dabei ums Leben. Die Polizeiinspektion Scheifling konnte mittlerweile einen verdächtigen Fahrzeuglenker (25) ausforschen. "Der Mann hat bei seiner ersten Aussage erklärt, sich an nichts erinnern zu können", erklärte Kontrollinspektor Heimo Kohlbacher zu Mittag der Kleinen Zeitung.

Der 23-jährige Murtaler besuchte den beliebten Maxlaunmarkt in Niederwölz. Gegen 2.45 Uhr ging er dann laut Polizei auf der B 75 bei Straßenkilometer 2,6 zu Fuß in Richtung Oberwölz. Dabei dürfte er ersten Ermittlungsergebnissen zufolge vom Pkw eines vorerst unbekannten Fahrzeuglenkers von hinten erfasst worden sein. Sämtliche Rettungskräfte (Rettung, Notarzt, Feuerwehr) konnten dem jungen Mann nicht mehr helfen. Er verstarb an der Unfallstelle.

Verdächtiger Pkw-Lenker ausgeforscht

Mehrere Polizeistreifen fahndeten die gesamte Nacht nach dem fahrerflüchtigen Unfallbeteiligten. "Sechs Streifen standen im Einsatz", so Kohlbacher. "Aufgrund diverser Fahrzeugteile, die am Unfallort herumlagen, gab es erste Anhaltspunkte zum möglichen Lenker."

In den frühen Morgenstunden konnte schließlich ein Murauer (25) als Verdächtiger ausgeforscht werden. Spuren an seinem Fahrzeug deuten auf eine Unfallbeteiligung hin. „Aufgrund der schweren Alkoholisierung des Verdächtigen ist die Einvernahme bei der Polizeiinspektion Scheifling erst am Montag möglich“, so Kohlbacher.

Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Eine Obduktion der Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben angeordnet.