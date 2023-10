Um am Zug der Zeit zu bleiben, bringen die ÖBB u. a. die Gleisanlagen im Oberen Murtal auf den neuesten Stand. Dazu gehören etwa auch Rammarbeiten für neue Oberleitungsmasten sowie Gleisbauarbeiten am Bahnhofsgelände in Judenburg. Die Fertigstellung ist mit Ende Februar 2024 geplant.