Erst am Samstag wurde ein 51-Jähriger in Leutschach an der Weinstraße nach einem Sturz aus der Heiligengeistklamm gerettet. Am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Eine Wanderin aus dem Bezirk Murtal kam an einer schwierigen Stelle zu Sturz und verletzte sich am Knöchel. Ein weiteres Vorankommen war für sie von da an nicht mehr möglich.

Rettung mit Korbtrage

Zur Rettung der Frau war die örtliche Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Leutschach mit insgesamt elf Feuerwehrkräften im Einsatz. Sie stiegen über zwei verschiedene Zugänge in die Klamm ein und trugen die Verletzte mithilfe einer Korbtrage rund einen Kilometer bis zum Eingang. Dort wurde sie an das Rote Kreuz übergeben und schließlich ins LKH Wagna gebracht. Die Wanderin war während des gesamten Einsatzes ansprechbar.