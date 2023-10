Die Tage, auf die sich viele Menschen im Bezirk Murau das ganze Jahr über freuen, sind nicht mehr fern. "Maxlaun" lautet das Zauberwort, jener traditionsreiche viertägige Markt in der Gemeinde Niederwölz, der heuer vom 13. bis 16. Oktober stattfindet und bei entsprechendem Wetter wieder rund 80.000 Menschen anlocken wird.

Sechs Millionen Euro Umsatz an vier Tagen

Der Markt ist nicht nur ein Unterhaltungsfaktor, sondern auch ein beträchtlicher Wirtschaftsfaktor für die Region. "Allein während der Markttage werden hier rund sechs Millionen Euro umgesetzt", sagt Bürgermeister Albert Brunner. Dazu kommen die Folgegeschäfte für die vielen Betriebe. Allein heuer werden sich 174 Gewerbebetriebe präsentieren, dazu kommen 38 Vergnügungs- und zwölf Gastronomiebetriebe.

Bürgermeister Albert Brunner, hier mit seiner Frau Sigrun Gruber, mit der er eine Tischlerei führt © KK

"Die Gebühren, die all diese Betriebe zahlen und die wir sehr moderat halten, sind auch die Einnahmequelle für die Gemeinde", sagt Brunner. Goldene Nase würde man sich damit keine verdienen, am Ende bleiben laut dem Bürgermeister zwischen 15.000 und 25.000 Euro für die Gemeindekassa übrig. "Unsere Kosten sind beträchtlich, wir müssen zum Beispiel die Grundflächen anmieten. Dazu kommen Kosten für Müllentsorgung, Polizei, Security oder Zelte."

Wer den Maxlaunmarkt noch nicht selbst erlebt hat, wird über die Dimensionen staunen. 56.000 Quadratmeter beträgt die Ausstellungsfläche, die Marktstände erstrecken sich über eine Länge von 2,2 Kilometern. Entsprechend groß sind die benötigten Parkflächen rund um Niederwölz. "Weil der Eintritt frei ist, lassen sich die Besucherzahlen nur über die parkenden Autos berechnen, diese Schätzungen macht die Polizei anhand von Luftbildern", so der Bürgermeister, der auch Vizeobmann der Wirtschaftskammer ist.

Nach dem Markt kommt es zu Aufträgen

Abgesehen vom Brauchtum erfahre er den Nutzen des Maxlaunmarktes selbst. Albert Brunner führt gemeinsam mit seiner Frau Sigrun Gruber die Tischlerei Gruber in Niederwölz: "Wir stellen seit 20 Jahren aus und hätten ohne diesen Markt viele Geschäfte nicht gemacht." Auch wenn es unmittelbar zu keinen Abschlüssen komme, so wirke das Gespräch mit vielen Kunden nach und führe zu so manchem Auftrag.

Wichtig ist Brunner auch noch die Rolle der Feuerwehr: "Unter der Federführung von Dieter Horn betreibt sie nicht nur ein eigenes Festzelt, sondern ist auch ein wichtiger Faktor, was das Thema Sicherheit betrifft."