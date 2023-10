Der Knittelfelder Bruno Pichler ist ein vielgereister Mann. Er war in der Textilindustrie tätig und lebte in Australien, Frankreich, England und vor seiner pensionsbedingten Rückkehr nach Knittelfeld 20 Jahre in den USA. Der heute 77-Jährige ist Naturliebhaber und begeisterter Hobby-Ornithologe. Müll in der Natur hält er nicht aus, hat meist einen Plastiksack dabei: "Was ich da alles aufklaube, ist unglaublich, das reicht vom üblichen Müll wie Dosen, Flaschen und Zigarettenschachteln bis hin zu Motoröl-Kanistern." Die gesammelten Sachen entsorgt er ordnungsgemäß.