Laura Muth und Roland Spreitzer führen heute Ristorante Pizzeria da Silvano am Kreischberg. Seinen Anfang nahm die Erfolgsgeschichte jedoch vor 40 Jahren: Damals gründete Silvano Moro mit seiner Frau Vita Muth das Lokal. Im Laufe der Jahre wandelte es sich von einer kleinen, sehr einfachen "Hütte" zu einem mehrfach ausgezeichneten Gourmetlokal. Einen enormen Aufschwung gab es 2003 mit der Snowboard-WM am Kreischberg, hier habe die Pizzeria Silvano sich auch unter den internationalen Gästen einen Namen gemacht, hier traf sich alles, was Rang und Namen hatte, so Wirtschaftsbund-Obmann Albert Brunner. Dieser überreichte den nunmehrigen Besitzern, Tochter Laura und ihrem Partner Roland, eine Ehrenurkunde zum Betriebsjubiläum.