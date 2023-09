Schlimmer Unfall auf der Tauernstraße bei der Ortseinfahrt Hohentauern (Bezirk Murtal) am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr: Zwei Pkw sind hier frontal kollidiert. In einem Pkw saß ein 23-jähriger Murtaler, der von Hohentauern kommend in Richtung Oberzeiring unterwegs war – und das schwer alkoholisiert, wie die Polizei später feststellte. Im anderen ein 61-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung des 23-Jährigen, wie die Polizei vermutet, stieß der junge Autofahrer frontal gegen den Pkw des anderen. Einsatzkräfte der Rettung führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Diese blieben ergebnislos. Der 61-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

Der schwer alkoholisierte 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Diese werden von der Polizeiinspektion Judenburg geführt.