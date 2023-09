Seit fast 20 Jahren ist es in der Seniorenabteilung der Feuerwehr Peterdorf (Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg) Tradition, erfolgreiche Unternehmen und seit einigen Jahren Ausstellungen zu besuchen. Ende August waren 20 Kameraden mit Ehefrauen in St. Lambrecht unterwegs, eingeladen waren aber auch die Witwen verstorbener Mitglieder.