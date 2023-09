Schröpfgläser, gotische Mörser, Aderlasswerkzeuge und ein Kräuterbuch von Hieronymus Bock - was sich danach anhört, als hätte man sich in einer mittelalterlichen Arztpraxis verirrt, ist eigentlich eine Reise durch die medizinische Zeitgeschichte. Das Handwerksmuseum in Murau widmet sich mit dem Thema "Landärztin zu früheren Zeiten" der Entwicklung der Medizin von der Vergangenheit bis heute. Im Mittelpunkt steht dabei die erste Landärztin des Bezirks Murau, Dr. Erika Walland-Zwicknagl, und ihre medizinischen Geräte.