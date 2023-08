Erst Anfang März des Vorjahres trat Markus Haas seinen neuen Job als Bezirkspolizeikommandant von Murau an; er folgte in dieser Funktion auf den pensionierten Martin Kargl. Obwohl Markus Haas aus dem Bezirk stammt, ist er in dieser Funktion nie richtig angekommen, wie Kollegen aus dem Bezirk berichten. Und so ist es kein Wunder, dass er schon seit einiger Zeit wieder weg ist. Haas gilt als leidenschaftlicher Kriminalist; er war vor seiner Tätigkeit in Murau im Bundeskriminalamt in Wien tätig. Nun ist er dem Landeskriminalamt in Graz zugeteilt, wo er wohl dauerhaft bleiben wird. Einen Anruf und eine schriftliche Anfrage der Kleinen Zeitung ließ er unbeantwortet.