Von diesem Ereignis wird sie später viel erzählen – wenn sie größer ist und sprechen kann. Denn jetzt ist Viktoria erst wenige Tage alt. Am Mittwoch, 23. August, ging ein Notruf in der Rotkreuz-Landesleitstelle in Graz ein. Da lag Mama Andrea bereits in den Wehen. Eilig fuhr ein Rotkreuz-Team der Dienststelle Judenburg nach Möderbrugg in der Gemeinde Pölstal, um die werdende Mama ins LKH Judenburg zu bringen. Doch so lange wollte Viktoria nicht im Bauch bleiben. Noch im Ortsgebiet von Möderbrugg ging es los. Das Baby sei "bei bester Gesundheit und ebenso guter Laune" im Rettungswagen zur Welt gekommen, heißt es vonseiten des Roten Kreuzes. Papa Friedbert hat das Wunder auf Rädern ebenfalls miterlebt. Mama und Baby wurden vom eintreffenden Notarzt versorgt und weiter ins Judenburger Spital gebracht.