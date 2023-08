Nicht wundern, wenn heute, Donnerstag, außergewöhnlicher Hubschrauberlärm über der Steiermark und besonders über dem Murtal zu hören ist! Eine Formation Kampf- und Transporthubschrauber der Royal Netherlands Airforce soll am Nachmittag den Österreichischen Luftraum überqueren, informierte das Militärkommando Steiermark vorab. Am Fliegerhorst Hinterstoisser legen die 13 Militärhelikopter einen Tankstopp ein um dann Richtung Süden weiterzurattern.

Die Formation besteht aus AS 332 "Super Puma" (ein vielseitig einsetzbarer Transporthubschrauber), CH-47 "Chinook" (mit den auffälligen Tandem-Rotoren) und dem Kampfhubschrauber AH-64 "Apache". Die insgesamt 13 Drehflügler fliegen zu einem Hochgebirgslandekurs in Italien. Im Laufe des Nachmittags sollen sie in Zeltweg einschweben, um am Militärflughafen aufzutanken. "Die Betankung erfolgt gegen Bezahlung im Rahmen eines Host Nation Support", hält das Militärkommando fest.

Ebenfalls m Anflug: CH-47 "Chinook" © Koninklijke Luchtmacht

Tankstopps ausländischer Militärhubschrauber kommen immer wieder vor - auch am Flughafen Graz. Viel öfter und vom Boden aus meist unbemerkt überquert fremdes militärisches Fluggerät den heimischen Luftraum: Im Vorjahr wurden 6550 solcher militärischer Überflüge genehmigt - 20 weitere waren ungenehmigt, wie aus einer Anfragebeantwortung des Verteidigungsministeriums hervorgeht.

13 Hubschrauber werden am Nachmiittag am Fliegerhorst aufsetzen © APA/HARALD SCHNEIDER

Freilich wurden auch die Überflugsgenehmigungen für die 13 niederländischen Hubschrauber schon erteilt. Am 7. September ist deren Rückflug geplant.