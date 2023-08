Der neue und sehr junge Bezirksgeschäftsführer Daniel Miedl-Rissner hatte am Vortag noch eine Basteleinheit eingelegt und ein Puzzle aus drei Teilen gefertigt. Sie zeigen die Umrisse der Bezirke Murau, St. Veit und Tamsweg. Zusammengefügt sollen sie eine neue Ära der Kooperation in dieser Region symbolisieren. Obwohl: So neu ist die Idee gar nicht. Schon 1977 fanden sich die Landeshauptleute aus der Steiermark, Kärnten und Salzburg zusammen und verkündeten die Absicht einer engeren Zusammenarbeit der Grenzregion.