Eine Gruppe von fünf Motorradfahrern aus Deutschland war am Freitag über den Triebener Tauern in Richtung Judenburg unterwegs. Nach der Passhöhe in Hohentauern kam der Vierte in der Gruppe in einer Linkskruve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn der B 114 ab. Er prallte gegen die Leitschiene und wurde dann auch eine Böschung geschleudert, berichtet die Polizei.

Dabei erlitt der 72-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Ein zufällig anwesender Arzt leistete gemeinsam mit Zeugen des Unfalls Erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber C99 wurde angefrdert, dieser flog den Verletzten ins UKH Graz.