Rund ein Meter Durchmesser, über 500 Stunden Handarbeit, 240 Glasteile, die zugeschnitten, im Glasofen gebogen und per Hand bemalt und eingebrannt wurden und eine Planungs- und Ausführungszeit von über sieben Jahren – das sind ein paar Fakten zu einem ganz besonderen „Pensionsprojekt“. Glasermeister Franz Allmer, der 1987 die Firma „Glas Allmer“ gegründet hat, die heute sein Sohn Christian Allmer leitet, hat sich für seine Pensionierung etwas vorgenommen. Etwas, das es so wohl noch nicht gibt. Etwas, das er auf einer Ferienmesse so ähnlich – nämlich in Plexiglas – gesehen hat: ein Globus aus Glas. Alleine der Durchmesser von rund einem Meter würde den Erdball wohl zu etwas Besonderem machen, doch die Geschichte dahinter und die Ausführung, die über 500 Stunden Arbeit in Anspruch genommen hat, machen ihn zu einem Unikat.