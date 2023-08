Das Deneck ist Gabriels Lieblingsort. Es ist ein 2433 Meter hoher Berg in den Schladminger Tauern und einer von insgesamt 140 Gipfeln mit Kreuzen, die der Neunjährige in den vergangenen vier Jahren erstiegen hat. "Als unser Sohn drei Jahre war, haben ich ihn zum ersten Mal zum Wandern mitgenommen", so Papa Gottfried Scheuerer aus Judenburg. Zwei Jahre später schloss sich die Familie mit Freunden zusammen, die Gruppe nennt sich selbst die "Gipfelschweine Murtal". Wobei jeden Samstag ein anderer Gipfel anvisiert wird. "Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, in der wir immer posten, welche Tour als nächstes auf dem Programm steht", erzählt Mama Regina Scheuerer. "Wir sind alle gemeinsam unterwegs oder die ganze Familie (dazu gehört auch Tochter Stella) oder wir als Trio, also mein Mann, mein Sohn und ich." Wobei seit Weihnachten noch jemand immer dabei ist: Plüschfigur Baby-Yoda aus dem "Star-Wars"-Universum. "Ich packe immer schon am Vorabend alles ein", erzählt Gabriel, "die Jause, etwas zum Trinken, Kekse, Verbandsmaterial." Und eben Baby-Yoda, der mittlerweile den Spitznamen "Mini-Gabriel" trägt.