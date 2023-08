Obdacher Bevölkerung feierte beim Marktfest

Gleich mehrere Anlässe zu feiern gab es am Wochenende beim Marktfest in Obdach. Im Mittelpunkt stand die Eröffnung des umgebauten und sanierten Marktplatzes. Die Eröffnung und Einweihung sei ein "Freudentag für Obdach", sagte Bürgermeister Peter Bacher. Der neue Platz bietet unter anderem eine beruhigte Zone im Bereich des Gemeindeamtes. Im Zentrum ist auch eine Bepflanzung geplant, und zwar mit vier Ahornbäumen, zwei Ulmen und einer Esche. Nicht fehlen darf im Herzen des Zirbenlandes natürlich auch eine Zirbe. Angekündigt wurde beim Marktfest außerdem eine kulturelle Neuerung: Geplant ist ein Rundgang mit Geschichtstafeln an historischen Gebäuden. Außerdem feierten die Einheimischen die Restaurierung des örtlichen Bummelzuges "Zirbl Express". Klicken Sie sich durch die Bildserie: