Der Angeklagte ist ein junger Murtaler. Schuldig fühlt er sich nicht, "teilweise aber schon", sagt er. Er war im März dieses Jahres mit Freunden in Spielberg unterwegs, "wir waren schon stark betrunken", gibt er über den Zustand der Gruppe an. Einer der Türsteher des Lokals habe ihn wegen des Rauchverbots ermahnt. Der Türsteher packte den Angeklagten am Arm.