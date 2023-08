Mehr als 43 Liter in Gleisdorf, knapp 40 Liter in Zeltweg: Wie von den Meteorologen prognostiziert, öffnete der Himmel am Dienstagnachmittag seine Schleusen und ließ es kräftig regnen. Die von Westen hereinrauschende Kaltfront verdrängte die zunächst noch schwüle Luft und brachte lokale Starkregenereignisse. Im Bezirk Murtal musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken.

So gab es in und um Knittelfeld überflutete Unterführungen und Kanalschächte, auch Bäume waren umgestürzt und hatten Straßen blockiert. Ein wachsames Auge haben die Feuerwehrleute auch auf die Mur, die binnen kurzer Zeit gefährlich angeschwollen ist.

Auch Unterführungen standen unter Wasser © Thomas Zeiler

In Gleisdorf standen die Feuerwehren unterdessen wegen zahlreicher überfluteter Keller im Pumpeinsatz.

Die Regenfront sollte in den Abendstunden durchgezogen sein, am Mittwoch kündigt sich wieder freundlicheres und milderes Wetter an – bevor am Donnerstagabend die nächste Regenwalze heranrollt.