Franz Klammer, Leonhard Stock, Harti Weirather – es sind klingende Namen, die am Anfang der beruflichen Karriere von Fritz Stölzl stehen. "Ich bin einige Jahre im Ski-Weltcup mitgefahren", erzählt der heute 62-Jährige. Eine Verletzung zwang ihn später zum Aufgeben. "Ich bin dann in die Gastronomie gegangen und habe in St. Wolfgang eine Hütte eröffnet." Dabei profitierte er nicht nur von seinem Aufwachsen im elterlichen Wirtshaus, sondern auch von den Einblicken, die er zuvor im Skizirkus in vielen Ländern sammeln konnte. "Ich habe bald darauf einen Fremdenverkehrsverein gegründet und mich auf die Suche nach einem Markennamen für die Region gemacht." 1993 war es schließlich so weit: Das Zirbenland feierte sein erstes Zirbenfest. Mit Stölzl bis heute als ehrenamtlichen Obmann. Auch mit der bald folgenden Wahl der Zirbenkönigin zählte die Region zu den Vorreiterinnen. Das nunmehrige Ausrichten des 30. Zirbenfestes Mitte August hat für den Vielseitigen trotzdem eine besondere Bedeutung: "Region steht auch für die Identifikation und Zugehörig fühlen." Und das sei gerade nach Corona wichtig.