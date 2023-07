Die Eurofighter heben in der Regel an Wochentagen ab - und auch an Samstagen ist Flugbetrieb möglich. An Sonn- und Feiertagen sollten die Kampfflugzeuge aber am Boden bleiben - außer im Fall eines Einsatzes im Zuge der aktiven Luftraumüberwachung. Am Sonntag, 30. Juli, gab es so einen Fall: In den frühen Nachmittagsstunden hoben die Eurofighter in Zeltweg ab. Was war der Grund? "Ein ziviles Flugzeug war ohne Funkkontakt unterwegs", heißt es vonseiten des Bundesheers. Die Maschine soll von Hongkong kommend Richtung London geflogen sein.