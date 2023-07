Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Samstagnachmittag wurde ein 82-jähriger Pkw-Lenker aus Kärnten tödlich verletzt. Der Lenker und die Beifahrerin des zweiten Pkw wurden ins Krankenhaus gebracht.

Pkw geriet ins Schleudern und krachte in Gegenverkehr: Kärntner starb

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Murau mit seinem Pkw auf der St.-Lambrechter-Straße L 502 aus Richtung Neumarkt kommend in Richtung St. Lambrecht. Mit im Fahrzeug befand sich seine sechsjährige Tochter. Im Ortsteil Forst kam er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, der von einem 82-Jährigen aus dem Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan gelenkt wurde.

Durch den Zusammenprall wurde der Pkw des 43-Jährigen rückwärts auf die ansteigende Straßenböschung geschleudert und kam erst nach rund 40 Metern im Straßengraben zum Stillstand. Der 82-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungsdienste verstarb der 82-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Seine Tochter erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach gebracht.

Die Feuerwehren St. Lambrecht, Mariahof und Neumarkt in Steiermark standen mit insgesamt 48 Personen und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Landesstraße war für die Dauer von drei Stunden gesperrt.