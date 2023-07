Die Trauer in St. Georgen am Kreischberg ist groß: Ein Landwirt (83) ist am Montag, 24. Juli, auf einer Alm tödlich verunglückt. Sein Tod dürfte laut Polizei in Zusammenhang mit seinen Rindern stehen - die Schwiegertochter soll den Mann wie berichtet bei den Tieren leblos am Boden gefunden haben. Zeugen gibt es nicht - wie genau es zu dem tragischen Tod gekommen ist, lässt sich also nicht sagen. Die Ermittlungen sind laut Polizei abgeschlossen.