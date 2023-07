Nach der Formel 1 ist vor der Moto-GP: Seit Übernahme der Rennstrecke durch Red Bull, gibt es am "Ring" jede Mengen Veranstaltungen. Sehr zur Freude der Motorsportbegeisterten, deren Anzahl mit gut 300.000 Besuchern am Formel 1-Wochenende ihren Höhepunkt erreicht. Und deren Aufenthalt in der Region natürlich auch eine entsprechend hohe Wertschöpfung nach sich zieht. Doch die Freude ist nicht ungetrübt: "Es wird bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Ans Schlafen ist da nicht zu denken", wandten sich Natascha und Matthias Zitz an die Kleine Zeitung. Außerdem würden die Shuttle-Busse vor seinem Haus regelmäßig den Motor laufen lassen. Wer ist dafür zuständig und wie schaut die rechtliche Lage dahinter aus?